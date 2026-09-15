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Царьград

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"Автоваз" начал поставки обновленной Lada Vesta Sport по цене от 2,35 млн

"Автоваз" начал поставки обновленной Lada Vesta Sport по цене от 2,35 млн

"Автоваз" начал отгрузку обновленной Lada Vesta Sport. Модель получила автоматическую климат-систему и телематику Lada Connect Старт.

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