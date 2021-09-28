Полиция вернет эмигрантов в Россию

В урагане выборов осталось незамеченным Постановление Правительства, опубликованное 15 сентября. Полиция (МВД РФ) получила творческое задание: вернуть в Россию полмиллиона соотечественников.
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