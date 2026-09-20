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proavto21

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Личный опыт продажи китайского кроссовера с пробегом 114 000 км: подготовка, торг и итоговая сделка

Личный опыт продажи китайского кроссовера с пробегом 114 000 км: подготовка, торг и итоговая сделка

Когда приходит время расставаться с автомобилем, который верой и правдой отслужил три года и намотал более ста тысяч километров, главное — не поддаваться эмоциям, а выстроить чёткую стратегию.

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