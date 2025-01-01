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Царьград

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Путин о СВО: Россия уверенно продвигается, ВСУ теряет позиции

Путин о СВО: Россия уверенно продвигается, ВСУ теряет позиции

Украинские военные признают отсутствие стабилизации на фронте, сообщает New York Times. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия уверенно продвигается, а ВСУ теряет позиции, поскольку Россия стремится к выполнению целей Специальной военной операции.

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