Украинские военные признают отсутствие стабилизации на фронте, сообщает New York Times. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия уверенно продвигается, а ВСУ теряет позиции, поскольку Россия стремится к выполнению целей Специальной военной операции.
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