Си Цзиньпин призвал армию Китая «усилить подготовку»

Китайский лидер Си Цзиньпин появился перед военными 78-й группировки сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в военной форме и призвал военных продолжать совершенствовать свои учебные и боевые возможности, «чтобы они могли эффективно выполнять задачи, поставленные перед ними Партией и народом».
Популярные статьи
- Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве
- Telegram-каналы: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия контратаковала в районе Работино, ударив во фланг ВСУ
- Западная пресса: КНДР может поставить России значительное количество боеприпасов в обмен на продовольствие
Свежие комментарии