Си Цзиньпин призвал армию Китая «усилить подготовку»

Китайский лидер Си Цзиньпин появился перед военными 78-й группировки сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в военной форме и призвал военных продолжать совершенствовать свои учебные и боевые возможности, «чтобы они могли эффективно выполнять задачи, поставленные перед ними Партией и народом».