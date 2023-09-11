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Си Цзиньпин призвал армию Китая «усилить подготовку»

Си Цзиньпин призвал армию Китая «усилить подготовку»

Китайский лидер Си Цзиньпин появился перед военными 78-й группировки сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в военной форме и призвал военных продолжать совершенствовать свои учебные и боевые возможности, «чтобы они могли эффективно выполнять задачи, поставленные перед ними Партией и народом».

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