Трамп требует от Зеленского завершения конфликта на Украине за 6 месяцев

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине в течение шести месяцев. По данным депутата Александра Дубинского, это условие связано с предстоящей избирательной кампанией и обсуждается с российским лидером Владимиром Путиным.
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