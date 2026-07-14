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Царьград

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ФСБ задержала русского за подготовку атаки беспилотниками в Подмосковье

ФСБ задержала русского за подготовку атаки беспилотниками в Подмосковье

ФСБ России задержала исполнителя атаки беспилотниками на стратегический объект в Подмосковье. Задержанный, бывший член ОПГ, получил задание от СБУ и успел собрать дроны, но был арестован и уже даёт признательные показания.

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