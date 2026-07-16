Украина пыталась организовать теракты на Крымском мосту с тонной взрывчатки из Финляндии. Их готовил полковник ГУР Украины Виталий Жикович с позывным «Пастор», который сейчас арестован на Украине за убийство украинки Березовской, подорвавшей украинского олигарха Ермолаева в Монако.
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