Предотвращены теракты на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки (ВИДЕО)

Украина пыталась организовать теракты на Крымском мосту с тонной взрывчатки из Финляндии. Их готовил полковник ГУР Украины Виталий Жикович с позывным «Пастор», который сейчас арестован на Украине за убийство украинки Березовской, подорвавшей украинского олигарха Ермолаева в Монако.