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Русская весна

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Предотвращены теракты на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки (ВИДЕО)

Предотвращены теракты на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки (ВИДЕО)

Украина пыталась организовать теракты на Крымском мосту с тонной взрывчатки из Финляндии. Их готовил полковник ГУР Украины Виталий Жикович с позывным «Пастор», который сейчас арестован на Украине за убийство украинки Березовской, подорвавшей украинского олигарха Ермолаева в Монако.

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