Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Почему у нее в кармане российский паспорт?

Почему у нее в кармане российский паспорт?

Это мой личный вопрос. От сердца. Я никого не зову разделить эту точку зрения. Но мне невыносима мысль, что человек, который во время самой страшной схватки, которую ведет моя страна, сидит с её паспортом где-то в Португалии и несет такое про Россию.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Да Вы сами  –  &quot;а у-у-у&quot; ‼️
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4 час.
Татьяна Курочкина
Уж если &quot; единомышленники&quot; этой ГосДуры её ТАК называют,то чо нам то  &quot;уповать&quot; на неё.......🤦🏻⁉️‼️
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4 час.
Татьяна Курочкина
А НАФИГА ЭТУ С@КУ &quot;КОРМИТЬ&quot; НА ЗОНЕ ⁉️‼️ Ведь на зоне кормят за счёт налогоплательщиков ☝🏻 лучше,чем большинство ПЕНСИОНЕРОВ МОГУТ СЕБЕ позволить так....☝🏻‼️‼️‼️‼️‼️
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4 час.
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