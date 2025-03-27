Это мой личный вопрос. От сердца. Я никого не зову разделить эту точку зрения. Но мне невыносима мысль, что человек, который во время самой страшной схватки, которую ведет моя страна, сидит с её паспортом где-то в Португалии и несет такое про Россию.
Почему у нее в кармане российский паспорт?
Комментарии
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Татьяна Курочкина
Да Вы сами – "а у-у-у" ‼️
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4 час.
Татьяна Курочкина
Уж если " единомышленники" этой ГосДуры её ТАК называют,то чо нам то "уповать" на неё.......🤦🏻⁉️‼️
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4 час.
Татьяна Курочкина
А НАФИГА ЭТУ С@КУ "КОРМИТЬ" НА ЗОНЕ ⁉️‼️ Ведь на зоне кормят за счёт налогоплательщиков ☝🏻 лучше,чем большинство ПЕНСИОНЕРОВ МОГУТ СЕБЕ позволить так....☝🏻‼️‼️‼️‼️‼️
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4 час.
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