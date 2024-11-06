Отважный шотландец по имени Росс должен стать русским!

Yuri Настоящий русский человек по духу и делу, не в пример мигрантам!👍

МП Михаил Пантюхин Пролил свою кровь ЗА РОССИЮ!!!??? ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИЛ В ВС РФ!!!??? ОН ГЕРОЙ РОССИИ И НАШ, НАШ РУССКИЙ ШОТЛАНДЕЦ!!!! ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ, ХОТЬ ОНО И ПОДПОРЧЕНО бадерлогами, но ГРАЖДАНСТВО РОССИИ ОН БОЛЕЕ ЧЕМ ЗАСЛУЖИЛ!!!!