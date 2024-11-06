Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online 25-летний парень приехал в нашу страну как турист и пошел воевать, как гражданин России.
Отважный шотландец по имени Росс должен стать русским!
Комментарии
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Yuri
Настоящий русский человек по духу и делу, не в пример мигрантам!👍
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20 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пролил свою кровь ЗА РОССИЮ!!!??? ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИЛ В ВС РФ!!!??? ОН ГЕРОЙ РОССИИ И НАШ, НАШ РУССКИЙ ШОТЛАНДЕЦ!!!! ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ, ХОТЬ ОНО И ПОДПОРЧЕНО бадерлогами, но ГРАЖДАНСТВО РОССИИ ОН БОЛЕЕ ЧЕМ ЗАСЛУЖИЛ!!!!
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17 час.
Геннадий Шалавеюс
на 100 процентов достоин стать гражданином РОССИИ И побольше бы таких людей, которые понимают, что сейчас творят США и дебилы из евросоюза, которые роют яму для всей европы!
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16 час.
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