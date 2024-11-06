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Ямалец выращивал в гараже коноплю

Ямалец выращивал в гараже коноплю

Житель Ямала выращивал и сушил в своем гараже коноплю. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО, 27 сентября 2024 года в ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Уренгой в гараже 50-летнего местного жителя нашли почти 40 грамм сушеной конопли и несколько кустов в горшках.

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