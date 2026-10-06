50 компаний России предсказан рекордный дефолт в 2026 году

Более 50 русских компаний в 2026 году могут объявить дефолт по облигациям, что станет рекордом за 17 лет.
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