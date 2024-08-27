Более 12 миллиардов рублей впервые потратили жители Санкт-Петербурга на ювелирные изделия в 1 полугодии 2024 года

По данным Аналитического Центра SOKOLOV1 по итогам 1 полугодия 2024 года рынок ювелирной розницы Санкт-Петербурга в денежном выражении впервые достиг 12,1 млрд рублей, что на 23% выше показателей аналогичного периода прошлого года.