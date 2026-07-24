В Иркутской области при содействии Интерпола найден автомобиль, похищенный 15 лет назад

Сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с Госавтоинспекцией, Экспертно-криминалистическим центром ведомства и НЦБ Интерпола Японии установили автомобиль «Тойота Аллион», находящийся в федеральном розыске с 2011 года.
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