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Порядок, государство

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В Иркутской области при содействии Интерпола найден автомобиль, похищенный 15 лет назад

Сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с Госавтоинспекцией, Экспертно-криминалистическим центром ведомства и НЦБ Интерпола Японии установили автомобиль «Тойота Аллион», находящийся в федеральном розыске с 2011 года.

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