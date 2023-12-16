Турчак: Более 3,5 миллионов сторонников ЕР будут участвовать в кампании Путина

Сторонники и члены партии «Единая Россия», которых насчитывается более 3,5 миллионов человек, будут активно участвовать в избирательной кампании нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина на выборах в марте следующего года, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.