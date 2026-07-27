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Экономист дала рекомендации по выгодному вложению 100 тысяч рублей

Экономист дала рекомендации по выгодному вложению 100 тысяч рублей

Для такой суммы важнее всего безопасность и доступ к деньгам, а не максимальная прибыль Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина в интервью РИА Новости дала рекомендации по хранению сбережений.

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