Китайский автопроизводитель BYD сводит с конвейера 500-тысячный китайский электромобиль Dolphin и запускает две новые памятные версии

“Совокупные поставки китайского электромобиля Dolphin на конец августа составили 462 558 единиц, при этом ежемесячные поставки превышали 30 000 в каждом из последних шести месяцев” – сообщил китайский автопроизводитель BYD.
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