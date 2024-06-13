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Как выглядит самая дорогая мебель в мире

Как выглядит самая дорогая мебель в мире

Все предметы антикварной мебели, установившие ценовые рекорды на торгах крупнейших аукционных домов мира, будь то трон китайского императора Цяньлуна, стул фирмы «Фаберже» или кресло с драконами работы Эйлин Грей, являются настоящими произведениями искусства и яркими образцами мебельного дизайна своего времени.

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