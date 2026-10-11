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Россиянка Мария Филина в 50 лет победила в конкурсе «Миссис ООН — 2026»

Россиянка Мария Филина в 50 лет победила в конкурсе «Миссис ООН — 2026»

Обладательницей титула «Миссис ООН — 2026» стала москвичка Мария Филина. Конкурс красоты «Мисс и Миссис Организация Объединенных Наций» (Ms.

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