В Шанхае открылась первая в мире дорога со связью 5G-A IOV для беспилотных авто. Её протяженность — более 200 км

В Шанхае открылась новая испытательная площадка для беспилотных авто. Её отличия от предыдущих аналогичных участков — большая протяженность (205 км) и применение технологии 5G-A IOV (5G-Advanced Internet of Vehicles).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии