Не ждать — действовать: агроном рассказал, как спасти урожай от затяжных дождей

Овощи при постоянных ливнях могут заболеть. 123RF/legion-media.ruСильные дожди, которые идут с начала июня на территории Центральной России, создают угрозу для овощей в открытом грунте или в теплице на даче.
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