«Наступающие времена будут трудными»: озвучены слова пророчества московского чудотворца Аристоклия о России и Западе Ольга БезродняяСвятой Аристоклий Московский оставил пророчество о будущем России и мира, рассказывая о предстоящих событиях и судьбе духовной жизни в стране.
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