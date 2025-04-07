«Наступающие времена будут трудными»: озвучены слова пророчества московского чудотворца Аристоклия о России и Западе Ольга БезродняяСвятой Аристоклий Московский оставил пророчество о будущем России и мира, рассказывая о предстоящих событиях и судьбе духовной жизни в стране.