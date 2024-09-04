Мининский университет приглашает на фестиваль «Спорт на все времена»

10 сентября на территории нижегородского физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский» пройдет фестиваль «Спорт на все времена», автором идеи и организатором которого является Мининский университет.
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