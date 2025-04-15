Сын Сергея Зверева просит десятки миллионов с отца за то, что попал в сказку, был сыт, одет и ни в чем ни нуждался

Приемный сын стилиста Сергея Зверева продолжает требовать деньги у своего отца. 31-летний Сергей возмущен тем, что в детстве его психика претерпела серьезные испытания, и это сказалось на его способности реализоваться во взрослой жизни.
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