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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сын Сергея Зверева просит десятки миллионов с отца за то, что попал в сказку, был сыт, одет и ни в чем ни нуждался

Приемный сын стилиста Сергея Зверева продолжает требовать деньги у своего отца. 31-летний Сергей возмущен тем, что в детстве его психика претерпела серьезные испытания, и это сказалось на его способности реализоваться во взрослой жизни.

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