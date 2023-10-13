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Превосходит аналоги: Military Watch поразился вооружению истребителя Су-57 ВВС России

Превосходит аналоги: Military Watch поразился вооружению истребителя Су-57 ВВС России

Огневая мощь российского истребителя пятого поколения Су-57 впечатлила западных аналитиков.Аналитики американского специализированного издания Military Watch пришли к выводу, что истребитель пятого поколения ВВС России Су-57 по огневой мощи превосходит все зарубежные аналоги.

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