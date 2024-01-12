Беспилотник атаковал базу США в Сирии

Беспилотник атаковал базу США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости. «Американская база в Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии атакована БПЛА», — приводит агентство слова местного источника.
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