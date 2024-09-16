Bungie и Sony обсудят цену и некоторые функции Marathon после провала Concord Согласно со...

Bungie и Sony обсудят цену и некоторые функции Marathon после провала ConcordСогласно сообщению The Game Post, которое ссылается на близкие к обсуждаемой теме “источники”, Bungie и Sony будут обсуждать различные аспекты нового лайв-сервис шутера Marathon после катастрофы Concord, в частности, касающиеся цены игры и некоторых особенностей… источник#Bungie #Sony.