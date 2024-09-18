История и археология: Как дочь торговца стала первой женщиной-премьером в истории Великобритании, и за что её осуждали британцы, хотя она вернула им гордость за страну

Маргарет Тэтчер — одна из самых узнаваемых фигур ХХ века, женщина, сломавшая барьеры. Она стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Великобритании, первой, кто победил на выборах трижды подряд, и держала этот пост рекордные 11,5 лет.