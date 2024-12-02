Китайцы оценили реальный запас хода Zeekr, Li Xiang и Voyah

Портал Autohome объявил о первых итогах «супертеста новой энергии». Более 50 новинок китайского рынка испытают в двух температурных зонах: в умеренном климате недалеко от Пекина при +10℃ и в холодном округе Хулун-Буир при -15℃.
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