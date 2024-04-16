Власти Барнаула разберутся с электросамокатами после нескольких происшествий с детьми

В администрации города обсудят правила эксплуатации самокатов на улицах В администрации Барнаула сегодня, 16 апреля, состоится заседание рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии