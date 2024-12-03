WSJ: Украина подсчитала объем военной помощи на 2025 год

Военная помощь в размере 126 млрд долларов (13,5 трлн руб.) понадобится Украине в 2025 году для противостояния финансово обеспеченной армии России, 3 декабря пишет газета Wall Street Journal со ссылкой собственные источники в украинской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии