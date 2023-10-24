Собянин рассказал, как преобразилась территория у Южного речного вокзала

В Москве провели работы по благоустройству территории, которая прилегает к отрывшемуся в 2023 году после реконструкции Южному речному вокзалу, сообщил на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.
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