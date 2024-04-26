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Россия введёт войска и пройдёт Эстонию два раза вдоль и поперёк – Межевич

Россия введёт войска и пройдёт Эстонию два раза вдоль и поперёк – Межевич

Политнавигатор В случае удара Эстонии по российским городам Ивангород и Печоры, как о том заявил министр Вооружённый сил Эстонии Мартин Херем, у России появится абсолютно законное основание ввести войска на территорию этой республики.

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Комментарии
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Eduard
Возвращать территории надо!
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15 час.
Eduard
Не хотите быть изолироваными,нужно территории вернуть!
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15 час.
Natalija Osminina
Так Путин еще 17 декабря 2021 года требовал от Байдена и НАТО освободить Восточную Европу.
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14 час.

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