Россия введёт войска и пройдёт Эстонию два раза вдоль и поперёк – Межевич

Политнавигатор В случае удара Эстонии по российским городам Ивангород и Печоры, как о том заявил министр Вооружённый сил Эстонии Мартин Херем, у России появится абсолютно законное основание ввести войска на территорию этой республики.
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