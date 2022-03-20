Назло Путину

Джем Оздемир, вегетарианец и по совместительству министр сельского хозяйства Германии, призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с РоссиейПоляки призывали есть яблоки на зло Путину, другие говорять чучуть понизьте температуру в квартире на зло Путину, другие говорят ходите пешком, на велосипедах, на лошадях на зло Путину, и это чудо говорит ешьте меньше мяса на зло Путина!Если учесть, что немцы мясоеды, и сколько там всяких кафешек перекусочных с тучей сосисок, колбасок и рёбрышек, жаренных на гриле, то я даже стесняюсь подумать, что ему ответили производители этого всего и просто немцы.