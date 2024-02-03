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Политолог: президент Польши признал историческую принадлежность Крыма к РФ

Политолог: президент Польши признал историческую принадлежность Крыма к РФ

РИАМО - 3 фев. Президент Польши Анджей Дуда принял на себя смелость открыто признать историческую принадлежность Крыма к России и выразить сомнения в возможности его возвращения на Украину, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

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