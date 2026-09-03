Эксперты рассказали, как сохранить луковицы тюльпанов на зиму

Осенью необходимо полить грядку и покрыть её слоем мульчи для успешной зимовки луковиц тюльпанов. Весной после таяния снега удалите мульчу, чтобы уберечь нежные ростки.
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