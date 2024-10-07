Telegram-канал «Заметки на полях»: Чем квадроберы пугают представителей власти

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Многие в последнее время находятся в недоумении, почему детские игры в кошечек и собачек пытаются запретить.

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Комментарии
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Александр
Его (движение) нужно запретить только лишь потому, что это &quot;отрыжка&quot; американской демократии.
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19 час.
Юна
Хотят прыгать и скакать? Все это давно придумали. Есть паркур, есть прыжки в высоту или длину, есть спринт, бег трусцой.😀  И интересно, каким образом дети социализируются в своей среде, подражая повадкам животных? Где человеческие игры? Где казаки-разбойники,  прятки, салки, классики, съедобное-несъедобное и др? А то, сначала сидят в телефонах, а потом кошками маскируются.
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19 час.

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