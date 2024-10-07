Telegram-канал «Заметки на полях»: Чем квадроберы пугают представителей власти

Его (движение) нужно запретить только лишь потому, что это "отрыжка" американской демократии.

Юна

Хотят прыгать и скакать? Все это давно придумали. Есть паркур, есть прыжки в высоту или длину, есть спринт, бег трусцой.😀 И интересно, каким образом дети социализируются в своей среде, подражая повадкам животных? Где человеческие игры? Где казаки-разбойники, прятки, салки, классики, съедобное-несъедобное и др? А то, сначала сидят в телефонах, а потом кошками маскируются.