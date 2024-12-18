В России с 1 января подорожает спирт

Крупнейший производитель спирта «Росспиртпром», проинформировал партнеров, что с 1 января наступающего года повысит цены на этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья до 1060 рублей за 1 декалитр (дал).
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