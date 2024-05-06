На теле убитого в ЛНР наемника обнаружили французские шевроны

На убитом бойце в ЛНР российские военные обнаружили шевроны с флагом Франции .На видеоролике, который получило РИА Новости после захвата российскими военными очередного опорного пункта, на одном из убитых видны шевроны в виде перевернутого французского флага.
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