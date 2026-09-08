Бойцы "Севера" за сутки уничтожили более 80 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили 82 беспилотника самолетного типа, 15 тяжелых боевых квадрокоптеров и 21 пункт управления БПЛА противника.
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