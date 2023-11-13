Собрал деньги на подарок коллеге – и попал под антиэкстремистский закон. Как банки блокируют счета законопослушных уральцев

Банки имеют право блокировать счета своих клиентов, если операции по ним кажутся им сомнительными. При этом сомнения могут вызвать даже самые безобидные и привычные каждому россиянину переводы, а попасть под антиэкстремистский закон, ФЗ-115, может практически любой человек.
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