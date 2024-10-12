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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров вышел на 3-е место по очкам в истории «Тампы» (877), обогнав Лекавалье. До Сен-Луи – 76 баллов

Форвард «Тампы» забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).

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