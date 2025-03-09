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В Госдуме ответили поговоркой на угрозы киевского режима атаковать Крымский мост

В Госдуме ответили поговоркой на угрозы киевского режима атаковать Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой на угрозы киевского режима атаковать Крымский мост https://listaj.

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