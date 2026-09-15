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Глава Strike: Bitcoin и ИИ способны вернуть людям время

Глава Strike: Bitcoin и ИИ способны вернуть людям время

Генеральный директор Strike Джек Маллерс заявил, что сочетание Bitcoin и искусственного интеллекта может существенно изменить повседневную жизнь людей.

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