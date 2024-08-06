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Всего 2 порции этих популярных для завтрака продуктов на 14% повышают риск деменции

Всего 2 порции этих популярных для завтрака продуктов на 14% повышают риск деменции

А каждая дополнительная порция приближает когнититивное старение на 1,6 года. фото: iStockВрачи давно говорят, что вредное питание значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

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