Всего 2 порции этих популярных для завтрака продуктов на 14% повышают риск деменции

А каждая дополнительная порция приближает когнититивное старение на 1,6 года. фото: iStockВрачи давно говорят, что вредное питание значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.
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