Более 70% петербуржцев порекомендовали бы своим детям раннее трудоустройство

Лишь 5% петербуржцев не видят никаких преимуществ в трудоустройстве подростков. Среди петербуржцев с детьми 72% посоветовали бы им начинать работать до 18 лет, каждый пятый (20%) воздержался бы от такой рекомендации, остальные ответить затруднились.