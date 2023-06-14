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Более 70% петербуржцев порекомендовали бы своим детям раннее трудоустройство

Лишь 5% петербуржцев не видят никаких преимуществ в трудоустройстве подростков. Среди петербуржцев с детьми 72% посоветовали бы им начинать работать до 18 лет, каждый пятый (20%) воздержался бы от такой рекомендации, остальные ответить затруднились.

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