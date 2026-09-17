В Туле автомобиль столкнулся с трамваем на Штыковой

Движение трамваев в Зареченском районе Тулы остановлено из-за столкновения автомобиля с трамваем на улице Штыковой.
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