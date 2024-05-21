В Карелии пройдет международный форум ментального благополучия

30-31 мая состоится международный форум ментального благополучия KARJALA MENTAL WELLNESS 2024. Как рассказали в Минздраве Карелии, форум объединит на своих площадках экспертов с мировым именем: мастеров ментальных практик – психологов и психотерапевтов Департамента здравоохранения Москвы, коучей и менторов Международной школы игропрактики, представителей психологического сообщества Карелии, специалистов по работе с человеческими ресурсами и талантами.