Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 23 сентября

Этот день в авиации. 23 сентября

1870 - Эвакуация людей из Парижа на аэростатах во время войны с Пруссией. После нескольких поражений армии Франции последовала осада Парижа, во время которой парижане съели запасы, зверинец, кошек и собак, вырубили все деревья на дрова.

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