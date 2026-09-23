Этот день в авиации. 23 сентября

1870 - Эвакуация людей из Парижа на аэростатах во время войны с Пруссией. После нескольких поражений армии Франции последовала осада Парижа, во время которой парижане съели запасы, зверинец, кошек и собак, вырубили все деревья на дрова.
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