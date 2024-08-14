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OneTwoTrip: в сентябре сильно вырос интерес к Будапешту и Римини

OneTwoTrip: в сентябре сильно вырос интерес к Будапешту и Римини

В 2024 году больше туристов отправятся за границу. Доля зарубежных заказов выросла на треть по сравнению с 2023-м и составила 46%, показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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